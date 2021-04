Serie B, gli arbitri della 35ª giornata: Giua per Cremonese-Reggina, aveva diretto gli amaranto in un derby

29 Aprile 2021 13:14

Arbitri, assistenti e IV ufficiali delle gare della 35ª giornata di Serie B: Antonio Giua per Cremonese-Reggina

Sono stati resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 35ª giornata di Serie B. Per Cremonese-Reggina c’è il classe ’88 Antonio Giua di Olbia. Una sola volta ha diretto gli amaranto, in occasione del derby Reggina-Cosenza in Serie C della stagione 2016-2017 terminato a reti bianche. Pagliardini e Annaloro gli assistenti. Per Cosenza-Pescara c’è Marinelli.

ASCOLI – EMPOLI h. 14.00

SOZZA

ROSSI M. – MIELE

IV: MAGGIONI

BRESCIA – SPAL h. 14.00

MASSIMI

DI GIOIA – DELLA CROCE

IV: GARIGLIO

COSENZA – PESCARA h. 14.00

MARINELLI

LANOTTE – MORO

IV: RUTELLA

CREMONESE – REGGINA h. 14.00

GIUA

PAGLIARDINI – ANNALORO

IV: ZUFFERLI

FROSINONE – PISA h. 14.00

MERAVIGLIA

CIPRESSA – NUZZI

IV: CAMPLONE

LECCE – CITTADELLA h. 14.00

SERRA

SECHI – YOSHIKAWA

IV: MARINI

REGGIANA – PORDENONE h. 14.00

MARESCA

CALIARI – GROSSI

IV: GHERSINI

SALERNITANA – MONZA h. 14.00

ABBATTISTA

MONDIN – DEI GIUDICI

IV: PATERNA

V. ENTELLA – LR VICENZA h. 14.00

ILLUZZI

SACCENTI – SCATRAGLI

IV: BITONTI

VENEZIA – CHIEVO h. 14.00

GUIDA

LOMBARDO – TRINCHIERI

IV: AMABILE