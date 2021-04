Reggio Calabria a lutto per la morte improvvisa di un ragazzo di 29 anni: i toccanti messaggi di amici e conoscenti [FOTO]

26 Aprile 2021 16:45

Reggio Calabria, tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su facebook da amici e parenti di Virgilio Caridi, scomparso prematuramente ieri

Si chiama Virgilio Caridi il ragazzo di 29 anni trovato morto in casa ieri sera a Reggio Calabria. Il giovane è stato rinvenuto privo di sensi all’interno della sua abitazione nella zona degli Ospedali Riuniti, dalla fidanzata. Tanti i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno lasciato sulla bacheca facebook del giovane che lascia un vuoto incolmabile.

“Ricordo i primi anni della Castelluccia insieme a lavorare, a scassare, ma il sorriso non ti mancava mai. Generoso, dolce, gentile!! Non si puó morire a 29 anni😢 fai buon viaggio, ciao Virgilio Caridi 😢🙏❤️tvb RIP”

“Oggi sono molto triste. Questo è x te Virgilio Caridi”

“Scusa se ti facevo “scassare” chiedendo 100mila selfie !

Scusa se ti stuzzicavo per farti incazzare !

Scusa se mi innervosivo perché mi mandavi mille audio su whatsapp!

Scusa se ti avevo promesso che avremmo pulito la piscina e non me ne hai dato il tempo!

Ti avevo promesso che questa estate ci saremmo divertiti alla Castelluccia!

Adesso ti prometto che ti porterò per sempre nel mio cuore ❤️ Buon Viaggio Virgi ⭐️”