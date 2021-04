Giordania: vicepremier, ‘Hamza in contatto con stranieri per destabilizzare paese’**

4 Aprile 2021 15:56

Amman, 4 apr. (Adnkronos) – Il principe Hamzah bin Hussein era in contatto con “elementi stranieri” e pianificava passi per destabilizzare la Giordania. Lo ha detto in conferenza stampa ad Amman il ministro degli Esteri e vicepremier giordano Ayman Safadi, citato dai media internazionali.

Safadi ha parlato di un “complotto”, spiegando che i servizi d’intelligence seguivano da un certo tempo il fratellastro di re Abdullah II e hanno intercettato sue comunicazioni “all’ora zero”. Le persone arrestate sono 16, ha affermato.