Gioiosa Ionica, lutto per la prematura scomparsa di Michela Totino: vittima a 20anni di una malattia

3 Aprile 2021 16:06

La giovane lascia un grande vuoto all’interno della comunità di Gioiosa Ionica, il grande sorriso contagioso che regalava a tutti non sarà dimenticato

E’ un Sabato Santo segnato dal lutto per Gioiosa Ionica a causa della prematura scomparsa della 20enne Michela Totino. La giovane lascia un grande vuoto all’interno della sua comunità, il grande sorriso contagioso che regalava a tutti non sarà dimenticato. “Michela ha affrontato la malattia sempre con il suo grande carattere dolce, allegro ed estroverso”, scrivono sui social le persone che avevano avuto il piacere di conoscerla. I funerali avranno luogo alle ore 16.00, nella Chiesa di San Rocco in Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), domani domenica 4 aprile 2021, partendo alle ore 15.45 dalla casa dell’estinta. Grande gesto dei parenti che chiedono opere di bene in favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Al dolore della famiglia si unisce anche la redazione di StrettoWeb che porge le condoglianze vivissime per la grave perdita.