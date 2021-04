Germania, su Telegram ‘lista della morte’ dei politici favorevoli all’ultima stretta sulla pandemia

28 Aprile 2021 11:43

Germania, sui social inizia a circolare una ‘lista della morte’ con i nomi dei politici che hanno votato a favore delle nuove misure restrittive anti-Covid

La Germania protesta vivacemente contro le nuove restrizioni anti-Covid entrate in vigore dopo il rafforzamento della legge per la protezione dalle infezioni. Proteste che rischiano di diventare piuttosto violente. Secondo quanto riporta l’autorevole quotidiano ‘Tagesspiegel’, su Telegram sta iniziando a circolare una ‘lista della morte‘, un documento contenente i nominativi dei deputati del Bundestag che la scorsa settimana hanno espresso il proprio voto favorevole al restringimento delle misure anti-Covid in Germania. Nella lista sono contenute minacce di morte. La polizia federale ha lanciato l’allarme, avvertendo tutti i gruppi parlamentari sul documento intitolato “Lista della morte dei politici tedeschi“.