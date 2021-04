Coprifuoco, Fratelli d’Italia sfida il Governo: “domani Ordine del giorno in Parlamento, vediamo chi lo sosterrà”

26 Aprile 2021 15:59

Coprifuoco, Giorgia Meloni: “vedremo si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”

Tutta Italia dice stop al coprifuoco. Ieri sera a Firenze, mentre a Reggio Calabria si manifesterà giovedì, in tutta il Paese il divieto di spostamento oltre le ore 22 non è più una norma sopportabile. All’interno della maggioranza è nata una polemica tra il Pd e la Lega, ma ad entrare a gamba testa è Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco. Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”, lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia.