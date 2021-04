Fipav Sicilia, le nuove delibere del Consiglio regionale

9 Aprile 2021 14:47

Fipav Sicilia, si è svolta lo scorso 6 aprile la riunione del Consiglio Regionale in videoconferenza

Si è svolta lo scorso 6 aprile, in modalità videoconferenza, la seconda e produttiva seduta del nuovo Consiglio Regionale della Fipav Sicilia, presieduta dal neo Presidente Nino Di Giacomo. Presenti tutti i Consiglieri ed il responsabile COGR, Enrico Aloi. Numerosi i punti all’ordine del giorno: approvazione dei verbali precedenti; comunicazioni del Presidente Di Giacomo; ratifica indizioni della Coppa Italia di Serie D, Divisione, U12, Volley S3 e 3X3 M/F; ratifica modifica della formula dei campionati di Serie C.

Nel corso della riunione il Presidente Nino Di Giacomo ha comunicato di aver richiesto al Presidente Nazionale l’autorizzazione a disputare i campionati di categoria e le prossime Coppe Italia (serie D-divisione- Under12 S3) all’aperto grazie alle confortanti previsioni meteorologiche che danno bel tempo in tutta la Sicilia, a partire dai prossimi giorni. Ed ancora il Presidente Di Giacomo si è soffermato anche sull’incontro avuto di recente con i Presidenti dei Comitati Territoriali in merito alle date per fare in modo che, entro la fine di giugno, ci siano le finaliste pronte per fare le fasi nazionali. Durante la videoconferenza, il Presidente della Fipav Sicilia, ha riferito di avere avuto insieme al Vice presidente Locandro un secondo incontro molto collaborativo presso l’Assessorato regionale al Turismo e Sport a cui hanno preso parte il Capo di Gabinetto, il Vicario ed il Dirigente del servizio Sport per sbloccare i contributi della L.R. 8 anno 2020. Poi Di Giacomo si è soffermato sull’organizzazione amministrativa del Comitato ed ha fatto presente di avere ereditato una situazione un po’ problematica e molto scomoda che intende risolvere nel più breve tempo possibile seguendo il dettato normativo previsto. Infine, è stata approvata l’indizione della Coppa Italia di serie D, Divisione, U12, Volley S3, 3X3M/F ed è stato deciso, per i campionati di Serie C, di eliminare la fase dei play out tenuto conto del blocco delle retrocessioni. In Serie C resta l’obiettivo di disputare 10 gare.