Fipav Sicilia: deliberata la composizione dei gironi e del calendario di Coppa Italia Serie D

21 Aprile 2021 18:18

Fipav Sicilia: è stata deliberata la composizione del gironi e del calendario di Coppa Italia Serie D

Lunedì scorso e ieri martedì 20 aprile, quest’ultimo convocato in seduta straordinaria e sempre in modalità streaming, si è riunito il Consiglio Regionale della Fipav Sicilia, presieduto dal Presidente Nino Di Giacomo. Alla riunione on line è intervenuto il Consigliere nazionale Davide Anzalone che ha portato il saluto del Presidente nazionale Giuseppe Manfredi e si è espresso positivamente sulla proposta fatta dal presidente Nino Di Giacomo sulla possibilità di far disputare all’aperto i campionati e sull’impulso dato al movimento pallavolistico con l’istituzione delle cosiddette Coppe minori da parte della Federazione.

Hanno partecipato alle due sedute anche il Responsabile COGR, Enrico Aloi, il Responsabile UdG (Ufficiali di Gara) Giovanni Giorgianni ed il Revisore dei Conti Alfonso Morreale.

Nella seduta di lunedì 19 aprile il Consiglio Regionale ha discusso e alla fine deliberato il punto all’ordine del giorno, relativo alla composizione dei gironi e alla formula di svolgimento della Coppa Italia di Serie D maschile e femminile.

Il punto è stato successivamente discusso in una nuova seduta straordinaria del Consiglio Regionale, convocata dal presidente Nino Di Giacomo appositamente per modificare il numero dei gironi di Coppa Italia, a causa del ritiro di una Società femminile e consentire alle squadre di svolgere un maggior numero di partite.

La modifica del numero dei gironi e del calendario della Coppa Italia femminile in tempi celeri è la dimostrazione che la Fipav Sicilia ascolta le richieste e va incontro a tutte le esigenze delle Società per cercare di risolvere ogni tipo di problema per il bene del movimento pallavolistico isolano. Le Società siciliane potranno trovare tutte le dettagliate informazioni sul sito internet della Fipav Sicilia, all’indirizzo www.fipavsicilia.it e sui canali social Facebook ed Instagram.

Infine, nel corso della riunione di lunedì scorso, il Presidente Nino Di Giacomo e i Consiglieri regionali hanno focalizzato l’attenzione anche sull’eventuale organizzazione in Sicilia di una tappa del campionato nazionale di beach volley, valutando le possibili candidature e tra queste le location del Trapanese, Favignana e Tre Fontane, e la provincia di Messina.