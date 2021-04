Basket, Serie B: Filippo Guerra è un nuovo giocatore della Fidelia Torrenova

28 Aprile 2021 15:19

Filippo Guerra è un nuovo giocatore della Fidelia Torrenova: la nota ufficiale del club siciliano

Fidelia Torrenova è felice di comunicare che Filippo Guerra, play/guardia classe 1997, è un nuovo giocatore della Cestistica Torrenovese. Guerra arriva dal Green Basket Palermo e si unirà al già dal suo rientro dalla trasferta di Piadena (Palermo ha giocato nella serata di ieri) e proseguirà gli allenamenti agli ordini di coach Bartocci. Indosserà la maglia numero 9.

CARRIERA

189 cm per 82 kg, Guerra è un giocatore in grado di prendere tiri dalla media e dalla lunga distanza ma anche di giocare l’uno contro uno. La sua atleticità lo rendono un’aggiunta importante per la squadra del presidente Spirito, che inserisce in roster un giocatore completo e di grande esperienza nonostante la sua giovane età. Dopo aver giocato per diverse stagioni in A2 e B tra Piacenza e Soresina (lo scorso anno è andato a referto per 8.9 punti e 2.1 assist), Guerra in questa stagione ha totalizzato finora una media di 10.8 punti e 3 assist a partita realizzando il suo “high stagionale” con 23 punti in 28 minuti proprio contro la Fidelia Torrenova il 13 Dicembre scorso.

DICHIARAZIONI

“In un periodo storico complicato come questo, la società ha fatto uno sforzo importante per cogliere al balzo questa occasione che si è presentata” afferma il Direttore Sportivo, Massimiliano Fiasconaro “volevamo dare una mano ai nostri “piccoli”, che hanno avuto qualche problema fisico, e Palermo con estrema disponibilità ha accettato di liberare Guerra. Credo che Filippo possa darci una grande mano nel raggiungere la salvezza, vogliamo raggiungere il prima possibile questo obiettivo. Ringraziamo il Green ed il presidente Mantia per aver liberato Filippo”.

