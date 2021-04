Festa della Primavera a Santa Teresa di Riva: il corteo storico tra i più amati a Messina, simbolo di accoglienza e fratellanza

22 Aprile 2021 10:40

La Festa della Primavera si svolge a Santa Teresa di Riva: nata nei primi anni Settanta, è una delle più importanti manifestazioni presenti nella comprensorio Jonico Messinese

La Festa della Primavera nasce a Santa Teresa di Riva per merito del direttore artistico Vittorio Bruno verso i primi anni Settanta, diventò sin da subito una delle più importanti manifestazioni presenti nella comprensorio Jonico Messinese, ottenendo già dalla prima edizione un numeroso flusso di partecipazione proveniente da tutta la provincia e regione. Il Comune si fregia della Bandiera Blu, riconoscimento conferito dalla FEE alle migliori località costiere europee e fa parte del Distretto Turistico Taormina-Etna, quindi è una delle mete estive messinesi più ambite. Dopo alcuni decenni, in cui l’usanza è stata interrotta, la festa è stata riproposta nel maggio 2015 grazie all’associazione “Amiamo Santa Teresa” del presidente Stefano Morales, ottenendo grande successo e partecipazione. Il momento più importante di questa festa è la famosa “Sfilata della Primavera” rappresentata da una giovane fanciulla all’interno di un lungo corteo composto da gruppi musicali, sbandieratori, carri siciliani, majorettes, cavalieri, dame in costume, cavalli, carrozze storici ed artistici appartenenti alle tradizioni siciliane. La manifestazione è un ritorno al passato ed è una delle pietre miliari per la conoscenza delle peculiarità del territorio: propone musica, arte e spettacolo lungo la via principale e le piazze della città, per questo riesce a richiamare l’attenzione su tutto il territorio della Valle d’Agrò.

La tradizione prevede che il corteo, una volta giunto in Piazza Municipio, si fermi per consentire al sindaco il gesto simbolico di consegnare alla Primavera le chiavi della città. La sfilata si conclude poi in Piazza del Mercato dove è previsto uno spettacolo musicale e la consegna dei premi delle manifestazioni programmate. Oltre che per il rispetto dell’ambiente, Santa Teresa di Riva è un Comune simbolo anche per i valori di accoglienza e fratellanza. Nel 2018 ad esempio l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice, ha scelto di dedicare la Festa della Primavera al tema dell’integrazione tra popoli e culture diverse. Un modo per accendere i riflettori su questa importante tematica e trasformare la kermesse in un momento, oltre che di svago, anche di riflessione.