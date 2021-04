Fc Messina, tegola Giuffrida: lesione al tendine d’Achille, la stagione finisce in anticipo

23 Aprile 2021 15:54

La stagione di Giovanni Giuffrida è già finita: grave infortunio per il capitano dell’Fc Messina

Tegola in casa Fc Messina: il capitano Giovanni Giuffrida, dopo un infortunio subito in allenamento, ha riportato la lesione subtotale del tendine d’Achille destro: per lui la stagione termina in anticipo. Di seguito la nota ufficiale del club.