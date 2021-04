29 Aprile 2021 18:31

Fc Messina: il capitano Giuffrida ha subito la lesione subtotale del tendine d’Achille destro

“Intervento perfettamente riuscito in quel di Perugia. Inizia il conto alla rovescia per rivederti in campo. Sarà lunga, sarà dura ma saremo con te: forza capitano!”. E’ quanto si legge sui profili social dell’Fc Messina. Il capitano Giovanni Giuffrida, dopo un infortunio subito in allenamento, ha riportato la lesione subtotale del tendine d’Achille destro. Inizia per lui adesso un percorso di riabilitazione in vista del ritorno in campo, previsto sicuramente per la prossima stagione.