Fc Messina, domani il recupero a Roccella: i convocati di mister Costantino

24 Aprile 2021 14:04

Roccella-FC Messina, i convocati: giallorossi in scena al “Ninetto Muscolo” senza Giuffrida e Garetto, torna Caballero

Rifinitura e partenza verso Roccella per il FC Messina, impegnato domani nel recupero della diciassettesima giornata. Giallorossi in casa del fanalino di coda del torneo, che nonostante i numeri negativi, ha dimostrato nelle ultime settimane di saper mettere in crisi i propri avversari. A rafforzare questa tesi, il pari ottenuto nel turno precedente contro il Città di S.Agata per 2 a 2. La vittoria contro il Biancavilla ha mantenuto il FC Messina a 7 punti dalla vetta e adesso la formazione di Costantino ha l’occasione di accorciare. Proverà a farlo senza Giovanni Giuffrida e Marco Garetto, mentre torna a disposizione l’attaccante Pablo Caballero.

I 23 CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA Silva Joao, CASELLA Francesco, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio, AITA Gabriele, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, LODI Francesco, AGNELLI Cristian, CORIA Facundo;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, CABALLERO Pablo, PICCIONI Gianmarco, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel.