Fc Messina, i convocati di Costantino per il derby contro il Sant’Agata

10 Aprile 2021 18:49

Fc Messina: dalla provincia la visita del Città di S.Agata, reduce da 7 risultati utili consecutivi. Ai box Caballero e Panebianco oltre a Garetto, per il quale la stagione è già finita

La sosta pasquale per ricaricare le energie e lanciarsi a capofitto nelle ultime undici gare a disposizione: il FC Messina prepara il match contro il Città di S.Agata, che domani renderà visita al “Franco Scoglio”. La formazione allenata da Mimmo Giampà vive un momento positivo del proprio torneo, reduce da 7 risultati utili consecutivi ed in particolare dalla vittoria nell’ultimo turno contro il Castrovillari: 2 a 1 al “Biagio Fresina”. Nella gara d’andata i giallorossi non andarono oltre l’1 a 1 con le reti di Cicirello ed Agnelli.

In casa giallorossa, dopo il pareggio di Marina di Ragusa, sarà necessario tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Massimo Costantino dovrà fare a meno di Panebianco e Caballero, mentre Aita e Giuffrida tornano tra i convocati. Stagione finita per il giovane Marco Garetto, sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio nella giornata di venerdì.

Sono 22 gli uomini a disposizione per la venticinquesima giornata:

PORTIERI: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

DIFENSORI: MARCHETTI Domenico, DA SILVA Joao, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, AITA Gabriele, CANGEMI Christian, RICOSSA Riccardo;

CENTROCAMPISTI: GIUFFRIDA Giovanni, LODI Francesco, PALMA Giuseppe, MARCHETTI Alessandro, AGNELLI Cristian, CORIA Facundo;

ATTACCANTI: PICCIONI Gianmarco, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro, CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel.