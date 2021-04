FC Messina, i convocati di Costantino per la sfida contro il Biancavilla

17 Aprile 2021 18:12

Fc Messina-Biancavilla, i convocati giallorossi: torna Panebianco, Caballero sulla via del recupero. Ventitré a disposizione per il match del “Franco Scoglio”

L’occasione per ripartire è immediata ed il FC Messina è consapevole di non poterla sprecare. La ventisettesima giornata di campionato vedrà il Biancavilla rendere visita ai giallorossi, dopo una serie di risultati che hanno permesso alla formazione di Pidatella di agganciare la zona play-off, grazie anche al successo dell’ultimo turno contro il Castrovillari. Nella gara d’andata fu vittoria per il FC Messina, corsaro all’Orazio Raiti con la zampata di Coria.

In casa peloritana ottime notizie dall’infermeria: reintegrato e pronto all’uso Antonio Panebianco, terzino sinistro classe 2001, mentre l’attaccante Pablo Caballero, grazie al lavoro certosino dello staff medico, continua a bruciare le tappe e dalla prossima settimana sarà a disposizione di mister Costantino.

I 23 CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, STRINO Massimo, MONTI Michele;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA SILVA Joao, CASELLA Francesco, AITA Gabriele, CANGEMI Christian, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, LODI Francesco, AGNELLI Cristian, MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, CORIA Facundo;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, PICCIONI Gianmarco, BEVIS Kilian, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro, MUKIELE Norvin.