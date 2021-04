Family Food Fight, la Calabria è in finale! Petru i ‘Ntoni sbaraglia la concorrenza, la famiglia Autelitano adesso sognano la vittoria

8 Aprile 2021 23:18

Calabria, la famiglia Autelitano ha superato anche la semifinale e si prepara all’atto conclusivo del programma di Sky: Petru i ‘Ntoni continua a stupire i giudici e far conoscere Bova Marina

Un applauso alla famiglia Autelitano che ha portato la Calabria in finale al Family Food Fight di Sky. I concorrenti e proprietari del noto agriturismo Petru i ‘Ntoni, situato a Bova Marina (in provincia di Reggio Calabria) stanno superando tutte le prove dei giudici e la sfida con gli altri partecipanti al particolare programma. Tanti elogi ancora una volta per Antonio, 54 anni, che è affiancato dal figlio Pietro, 20, dalla nipote Giovanna, 26, ma soprattutto dalla sua compagna, la 55enne Cettina. Con la loro “calabresità”, il loro modo simpatico e curioso di vivere l’esperienza che fin qui sta avendo la meglio. Giovedì prossimo dunque tutti sintonizzati davanti agli schermi, la speranza è che Bova possa trionfare, ma comunque vada sarà già stato un grande successo.