Reggio Calabria, furto nella sede delle “Botteghe delle terre del sole”. Falcomatà: “episodio a danno dell’intera comunità”

30 Aprile 2021 17:24

Reggio Calabria, la delusione del Sindaco Falcomatà: “colpita una delle realtà simbolo più avanzate ed attive del terzo settore reggino”

Triste episodio ha colpito la sede reggina de “Le botteghe delle terre del sole” del consorzio Macramè. Dei ladri si sono intrufolati e hanno scassinato il locale. La notizia del furto è stata comunicata dagli stessi responsabili del consorzio attraverso un post sui social. Intervenuti gli uomini della Polizia scientifica che, coordinati dal questore Bruno Megale, hanno avviato le indagini del caso. “Il furto subito dalla Bottega delle Terre del Sole, è un fatto gravissimo da stigmatizzare con forza chi ha derubato la bottega solidale, che ha sede in pieno centro a Reggio Calabria, non ha semplicemente sottratto dei beni ad un negozio, ma ha arrecato un danno all’intera comunità, colpendo una delle realtà simbolo più avanzate ed attive del terzo settore reggino”. Ha commentato il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprimendosi su quanto accaduto ai danni della Bottega delle Terre del Sole, gestita dal consorzio impegnato in attività sociali in città e in altre realtà della regione.

“Un episodio davvero triste – afferma il sindaco – che chiama in causa l’intera comunità cittadina, per il quale intendo esprimere piena solidarietà, a nome mio personale e della Città Metropolitana, alla famiglia del Consorzio Macramè e a tutti i suoi operatori. Sono certo che il grave episodio avvenuto, sul quale speriamo sia fatta piena luce al più presto, non li distoglierà dalla loro encomiabile attività quotidiana, una vera e propria ricchezza sociale per il nostro territorio, per l’affermazione dei valori della solidarietà, della cooperazione, della promozione dei diritti della persona e – conclude – della vicinanza alle situazioni di marginalità e fragilità”.