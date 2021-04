Euro 2020, brutte notizie per l’Italia: Zaniolo non ce la fa “dispiaciuto, punto al Mondiale”

9 Aprile 2021 11:37

Brutte notizie per l’Italia in vista di Euro 2020: Nicolò Zaniolo non recupera in tempo, Mancini vuole aspettare, ma le speranze sono minime

La visita di controllo dei giorni scorsi, effettuata dal professor Fink in Austria, ha dato segnali positivi. La muscolatura delle gambe di Nicolò Zaniolo è “come quella di uno sciatore“, ma c’è un dettaglio che non va sottovalutato: la gamba sinistra ha il 10% in meno di tono muscolare rispetto a quella destra, anch’essa operata al crociato anteriore nel gennaio dello scorso anno. Dunque è meglio non rischiare: Nicolò Zaniolo, con grandissima probabilità, non giocherà l’Europeo.

Roberto Mancini non chiude completamente la porta, pur consapevole della situazione del trequartista della Roma: “aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare“.

Il ritardo nella tabella di marcia sul pieno recupero del calciatore è dovuto alle settimane di allenamento perse a causa del Coronavirus: uno slittamento di circa 4-6 settimane rispetto ai tempi previsti. Tradotto: dopo l’ultima visita di controllo prevista per la fine del mese, Zaniolo potrà tornare in gruppo ma non in campo per la fine del campionato con la Roma. “Sono dispiaciuto, ma il mio obiettivo è esserci il prossimo anno al Mondiale“, il commento di Zaniolo che guarda già alla prossima sfida azzurra.