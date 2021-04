Etna: si smarriscono sul vulcano, salvati 7 giovani dal Soccorso Alpino

1 Aprile 2021 12:10

Etna: i giovani sono stati salvati nella tarda serata di ieri

Sette giovani che si erano smarriti sull’Etna sono stati tratti in salvo nella tarda serata di ieri dal Soccorso alpino e speleologico siciliano. Il gruppo, composto da giovani originari delle province di Enna e Caltanissetta, con l’arrivo del buio aveva perso l’orientamento nella zona nord della montagna, lungo la pista Altomontana, il sentiero che collega i due versanti del vulcano. Allertati dagli stessi ragazzi, i tecnici della Stazione Etna Nord del Sass hanno localizzato il gruppo tramite il sistema di rilevamento ‘SMSLocator’, e attraverso le indicazioni telefoniche li hanno indirizzati verso il rifugio Timparossa, dove hanno potuto trovare riparo in attesa dei soccorsi. Le squadre d’intervento, raggiunta la zona del rifugio con i fuoristrada e a piedi nell’ultimo chilometro, a causa del percorso innevato, hanno ritrovato i ragazzi infreddoliti ma in buone condizioni di salute.