Estate 2021: Msc Crociere raggiungerà 10 porti italiani, l’elenco delle Città

15 Aprile 2021 16:31

Estate 2021: tra le città che Msc Crociere toccherà ci sono anche Palermo e Messina

Le navi di Msc Crociere nell’estate 2021 toccheranno 10 porti italiani. Il gruppo ha infatti annunciato oggi gli itinerari per le prossime vacanze e nel Paese tocchera’ con diversi itinerari Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo, Siracusa, Taranto, Messina, Venezia, Trieste e Bari. “Oggi sappiamo quali sono le destinazioni e i porti europei che possiamo raggiungere quest’estate e abbiamo dunque potuto aggiornare e rinnovare gli itinerari della stagione estiva per consentire agli ospiti di prenotare in piena fiducia le vacanze sulle nostre navi“, ha sottolineato l’ad di Msc Crociere, Gianni Onorato. “Sono fiducioso che nelle prossime settimane saremo in grado di arricchire ulteriormente alcuni di questi itinerari, nonche’ aggiungere altre navi in base agli aggiornamenti sulle nuove destinazioni turistiche che, in particolare in Spagna e Francia, si renderanno disponibili a ricevere navi e visitatori“, ha aggiunto. In particolare il gruppo schierera’ tre navi nel Mediterraneo occidentale, con scali in Italia, a Malta, in Francia e in Spagna; altre tre navi si muoveranno nel Mediterraneo orientale, con scali in Italia, Grecia, Croazia e Montenegro. Il gruppo ha poi annunciato anche gli itinerari in Europa del Nord, a partire da quelli nel Regno Unito e in Germania.