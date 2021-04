Esercito Italiano: bando di reclutamento per 4.000 volontari in ferma prefissata di un anno

8 Aprile 2021 10:51

Esercito Italiano: nel bando per l’ammissione sono richiesti ai candidati particolari requisiti di idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato e limiti di età ed inoltre almeno il possesso di licenza media

Il Ministero della Difesa – con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 6 aprile 2021 – ha indetto per il 2021 il reclutamento nell’Esercito di 4.000 volontari in ferma prefissata di un anno ( VFP 1), ripartiti in due blocchi di incorporamento e ciascun blocco di incorporamento è costituito da 2.000 posti, di cui 1.907 per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza armata e 93 posti con varia suddivisione per l’incarico principale di operatori nelle varie professionalità (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La suddivisione dei posti per ciascun blocco di incorporamento ed i periodi, per come programmati, sono i seguenti:

Posti 2000 per ciascun dei due blocchi di incorporamento, di cui:

– 1907 per incarico principale che sara’ assegnato/a dalla Forza armata;

– 20 per incarico principale «elettricista infrastrutturale»

– 20 per incarico principale «idraulico infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale «muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 20 per incarico principale «falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 10 per incarico principale «fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

– 3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per

i VFP 1).

a) 1° blocco, duemila posti: – La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021, per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi;

b) 2° blocco, duemila posti : – La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi;

Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo le modalità indicate in special modo negli articoli 3 e 4 del Bando di Concorso.

Tra i requisiti di partecipazione – tra l’altro – vengono richiesti i seguenti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti civili e politici;

3) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

4) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico principale «elettricista infrastrutturale», «idraulico infrastrutturale», «muratore», «falegname», «meccanico di mezzi e piattaforme» e «fabbro» devono possedere, anche i titoli indicati in appendice nel Bando di Concorso.

Per ogni ulteriore, completa informazione per quanto concerne ● Requisiti di partecipazione, ● Valutazione dei titoli di merito, ● Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali, ● Possibilità e sviluppo di carriera, ● Benefici, ● Ulteriore informazione relativa al concorso consultare il bando sulla Gazzetta Ufficiale.