Emergenza rifiuti Reggio Calabria, Franco Recupero: “l’amministrazione Falcomatà non può nascondersi dietro l’inciviltà di pochi cittadini”

29 Aprile 2021 09:43

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, la denuncia di Franco Recupero: l’esponente della Lega punta il dito contro l’amministrazione Falcomatà

“Non può definirsi Città Metropolitana una città in cui accadono ciclicamente avvenimenti come quello riportato in un articolo sulla stampa, riguardante gli incendi di rifiuti nell’area dell’ex Polveriera a Ciccarello, avvenimenti di degrado ambientale e soprattutto problematiche alla cittadinanza. Il Sindaco Falcomatà, che è al suo ‘secondo tempo’, deve farsi carico dando risposte ai cittadini e alle esigenze del territorio. Noi della Lega insieme al Commissario regionale Saccomanno, chiederemo spiegazioni al Sindaco anche nel prossimo consiglio comunale. La questione dei cumuli di rifiuti in Via Ciccarello è stata già sottolineata e oggetto di visita di Matteo Salvini su mia indicazione in occasione della presentazione del candidato sindaco del centrodestra Minicuci. Questa amministrazione non può continuare a non risolvere i problemi dei reggini nascondendosi dietro l’inciviltà di pochi cittadini, un’amministrazione comunale tale è se è vicina ai bisogni del territori riportando pulizia ma al contempo rigore. Una Città Metropolitana nel 2021 non può essere abbandonata al proprio destino. In una città normale come in quasi tutte quelle italiane il territorio è sottoposto al controllo tramite telecamere anche in virtù di salvaguardare la sicurezza del territorio. Una città in cui molti cittadini hanno perso la speranza del cambiamento e addirittura si sono assuefatti a questo tipo di trattamento amministrativo. E’ tempo di svegliarsi, di assumere posizione e di non accettare un’amministrazione che ha dato prova peggiore di sé anche sulla vicenda dei brogli elettorali che continua ad essere la vergogna dell’Italia. E’ inimmaginabile che ancora l’amministrazione possa continuare a rimanere in carica dopo aver mancato di rispetto ai reggini“.

Franco Recupero, Referente provinciale Reggio Cal per la Lega Salvini Premier.