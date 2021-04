Elezioni Regionali Calabria, Tajani lancia Roberto Occhiuto: “il nostro candidato darà continuità al grande sogno di Jole Santelli”

28 Aprile 2021 16:32

Elezioni Regionali Calabria: le parole del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani

“Tocchera’ a Roberto Occhiuto prendere il posto di Jole Santelli per la guida della Regione Calabria: e’ lui il nostro candidato alla presidenza della Regione. Siamo convinti che con la sua vittoria e il suo lavoro, rendera’ onore non solo alla sua terra ma anche ad una cara amica quale era Jole Santelli“. Cosi’ il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani oggi nel corso della conferenza stampa ‘Italia riparte dal Sud’. All’incontro a Roma erano presenti lo stesso Roberto Occhiuto, attuale capogruppo azzurro alla Camera, la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, il responsabile Sud Francesco Cannizzaro e il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo.

Tajani ricorda Santelli tra gli applausi: “una straordinaria presidente di Regione”

“Ringraziamo i nostri presidenti delle Regioni meridionali, i governatori di Basilicata e Molise, Bardi e Toma. Ma soprattutto, oggi che parliamo del Sud, vogliamo ricordare una nostra straordinaria amica, Jole Santelli, protagonista della storia di Forza Italia“. Antonio Tajani, coordinatore nazionale azzurro, presenta nella sede del partito di via San Lorenzo in Lucina, il pacchetto di misure per il rilancio del Mezzogiorno. Commosso, il numero due del movimento azzurro ricorda la figura di Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria scomparsa prematuramente. “E’ stata una straordinaria presidente della Regione Calabria“, sottolinea tra gli applausi Tajani, che coglie l’occasione per rilanciare la candidatura di un altro calabrese doc al posto della Santelli, il deputato Roberto Occhiuto, attuale capogruppo alla Camera. ”Toccherà a Roberto Occhiuto sostituirla…”.