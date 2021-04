Eccellenze del nuoto reggino ai campionati italiani di Lamezia: podio d’oro per Richichi, Barberi, Ferrara e Cuzzola

22 Aprile 2021 10:46

Importanti risultati, ai campionati italiani di nuoto a Lamezia, per diversi atleti reggini

Risultati di eccellenza per le società di nuoto reggine al XII campionato italiano su base regionale Esordienti A e B tenutesi a Lamezia Terme il 17 e 18 aprile 2021. Nella categoria Esordienti A, infatti, l’Asd Pianeta Sport si è conquistata il secondo posto dietro la Calabria Swin Race SSD, con ben quattro podi d’oro maschili conquistati da Antonino Richichi, primo classificato nei 400 Sl, nel 1500 Sl, nel 400 misti e nei 200 D .

Dopo di lui Giovanni Truglio primo ai 100 D e secondo ai 200 SL, ai 100 F e ai 200 SL. E ancora Giovanni Monopoli secondo nei 200 F e terzo nei 100 F. Per le nate nel 2009-2010, sempre categoria Esordienti A, tra le ragazze si sono distinte Sabrina Ferrara quattro podi d’oro con i 200 F, 100 F, 100 SL e 200 SL. A seguire Emma Arcudi, seconda nei 200SL, nei 100 SL, nel 100 F e prima nei 100 D.

Terza classificata Johanna Noveras nei 100 SL, prima nei 200 R, nei 100 R e nei 400 SL. Buona posizione, nella classifica generale anche per la Italica Sport, la Blu Team Nuoto di Villa San Giovanni e la Nuoto Andrea Maria, rispettivamente quinta, ottava e undicesima. E se la Italica Sport ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre categoria esordienti B, con Davide Barberi, primo nei 100 R e primo nei 200 R, risultati soddisfacenti anche per la Pianeta Sport che nelle gare individuali maschili ha visto Alessandro Mazzocca conquistare il bronzo nei 400 SL e nei 200 SL. Terzo posto anche per Carmelo Libero Caccamo, nei 100 D. Per la Italica Sport Gabriele Ieria terzo nei 200 D.

Per i podi femminili anno 2011-2012, dopo Vanessa Cuzzola della Italica Sport, podio d’argento per la giovane Giulia Richichi (Pianeta Sport), seconda nei 50 F, nei 200 SL e nei 400 SL. Dopo di lei la reggina Maria Praticò (Pianeta Sport), seconda nei 100 D. Orgoglio reggino per i giovani guidati dai coach Francesco Pirrello, Giacomo Tripodi e Nunzio Gulli, sotto il coordinamento di Diego Santoro per la Pianeta Sport e dal coach Nino Praticò per Italica Sport che hanno spronato gli atleti conducendoli con grande abnegazione a vittorie di prestigio.