Eccellenza, il Sambiase si rinforza: ufficiale l’ingaggio di Pasquale Trentinella

14 Aprile 2021 11:14

Eccellenza, si rinforza il Sambiase Lamezia: arriva il classe ’91 Pasquale Trentinella

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Trentinella. Il poliedrico centrocampista classe ’91 arriva a vestire la maglia giallorossa dopo le sue importanti esperienze con le maglie di Rosarno, HinterReggio, Gioiese, Capo Rizzuto, Palmese e Anagni.

Trentinella proviene dal suo ultimo anno in D con Castrovillari prima e Gravina poi, pronto da oggi ad onorare i nostri colori.

Il presidente giallorosso, Gigi Fazio, ha così commentato l’arrivo del nuovo centrocampista sambiasino: “Purtroppo l’infortunio di Marco Foderaro non ci voleva, tutti sappiamo il suo valore ma per sopperire a questa grave ed imprevista perdita abbiamo cercato un suo degno sostituto e pensiamo di averlo trovato in Pasquale Trentinella, con l’augurio a nome di tutta la società di poter raggiungere insieme obiettivi importanti”.