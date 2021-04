Eccellenza, colpo Palmese: arriva l’ex Reggina Marco Condemi

14 Aprile 2021 11:01

Eccellenza, la Palmese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex centrocampista della Reggina Marco Condemi

“La Palmese comunica l’ingaggio del centrocampista Marco CONDEMI (’95) già in maglia neroverde nella scorsa stagione (19/20), nonché ex Cittanovese e Reggina. Il giocatore è già in organico e sarà disponibile per la prossima partita”. Con questa breve nota ufficiale, la società neroverde ufficializza l’arrivo di Marco Condemi, ex calciatore della Reggina, cresciuto nelle giovanili amaranto. Palmese molto attiva negli ultimi giorni sul mercato, per fronteggiare al meglio il mini torneo di Eccellenza ripartito domenica.