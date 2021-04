La domenica dello sport messinese: predominio di Acr e Fc, Top Spin e Alma Patti vincono facile

11 Aprile 2021 21:29

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Nuovo appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Solito show di Acr e Fc, che guidano ancora come prima e seconda il girone I di Serie D. I ragazzi di Novelli sbancano agilmente Castrovillari, quelli di Costantino stracciano nettamente con una cinquina il Città di Sant’Agata nel derby peloritano. Tutti i risultati e la classifica aggiornata.

BASKET

Serie B

Sconfitta interna contro Cremona per la Fidelia Torrenova. Gli ospiti vincono per 71-77, ai siciliani non basta il colpo di coda finale. Torrenova ci prova fino all’ultimo arrivando fino al meno due, ma un incredibile Antrops, MVP della gara, trascina Cremona alla vittoria.

Serie C Silver

Castenea Basket Messina e Fortitudo devastanti in casa. Prosegue il cammino di entrambe nel girone siciliano di Serie C Silver. I primi battono il Gela per 70-67, i secondi il Cus Catania per 83-65. Sconfitta interna per l’Orlandina Lab contro lo Sporting Club Gravina (79-86). Il derby tra JustMary e Basket School va agli ospiti, che vincono per 70-75.

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie B1

Sicom Akademia Sant’Anna e Amando Santa Teresa in pausa. Le due squadre si preparano al playoff al via dal 15 maggio.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

L’Alma Patti Basket batte Surgical Virtus Cagliari 38-73 e con questa vittoria saluta la propria capitana Mariana Kramer. La giocatrice italo-argentina, classe ‘77, al suo primo anno in A2, a 44 anni saluta la pallacanestro giocata senza lasciare la società siciliana. Racconto e tabellino del match.

TENNISTAVOLO

Serie A1

Doppia poker esterno per la Top Spin Messina. Poker inflitto al Vigevano e al Sant’Espedito Napoli a domicilio: 0-4 entrambi i risultati.