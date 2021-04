Dl proroghe: bozza, cade obbligo smart working 50% in Pa

29 Aprile 2021 13:58

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Cade l’obbligo di ricorrere allo smart working al 50% nella Pubblica amministrazione, stando almeno alla bozza approdata in Cdm. Il testo del decreto non prevede più una quota per il lavoro da casa, ma che ogni realtà della P.A, organizzi il lavoro dei dipendenti assicurando che “l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza”.