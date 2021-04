Dl imprese: Letta, ‘chiesto a Draghi capitolo specifico per i giovani’

17 Aprile 2021 15:47

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a Draghi, nel Dl imprese, un capitolo specifico per i giovani. Noi siamo qui per aiutare a difendere il lavoro che c’è, ma dobbiamo sapere che se tutto lo mettiamo sulla protezione del lavoro che c’è non diamo nessuna briciola di speranza ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd.