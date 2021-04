Coronavirus, mascherine non a norma: dissequestrato il lotto di Surgika S.r.l.

28 Aprile 2021 20:04

Il Tribunale del Riesame di Gorizia ha annullato il decreto di sequestro ed ha disposto la restituzione dei dispositivi facciali filtranti

“Surgika S.r.l. con sede in Levane – Bucine (Arezzo), comunica, tramite il proprio Avvocato Barbara Sodi di Arezzo, che il facciale filtrante, sequestrato con decreto di sequestro della Procura della Repubblica di Gorizia del 22.3.2021 e di cui all’elenco dispositivi facciali/mascherine contenuto nel decreto e pubblicato sui giornali, è stato dissequestrato dal Tribunale del Riesame di Gorizia con provvedimento del 23.4.2021, che ha annullato tale decreto di sequestro ed ha disposto la restituzione dei dispositivi facciali filtranti”, è quanto si legge in una nota stampa pubblicata da Surgika, nota azienda che opera nel mercato dei dispositivi medici dal 2011, progettando ed immettendo a proprio nome, pacchi procedurali per sala operatoria, linee infusionali per terapia intensiva, strumentario chirurgico monouso e pompe elastomeriche per la somministrazione di farmaci oncologici ed antalgici.

“Surgika si è specializzata nella qualità del prodotto/servizio offerto, avendo maturato una professionalità tecnica elevata ed univoca, mediante l’investimento di risorse anche nella selezione di partner affidabili e nella loro formazione, al fine di distribuire innanzitutto prodotti sicuri. Surgika ha sempre messo il proprio nome sui prodotti e continuerà a farlo! Surgika ringrazia, inoltre, tutti i Clienti che conoscendo e confidando nella serietà dell’azienda, hanno continuato, nonostante la notizia del sequestro diffusa, ad utilizzare prodotti Surgika S.r.l., dimostrando viva solidarietà e fiducia alla stessa”, conclude la nota.