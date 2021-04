Diritto alla vita, ecco il documento della diocesi di Reggio Calabria-Bova

16 Aprile 2021 16:32

Diritto alla vita, ecco il documento della diocesi di Reggio Calabria. Il testo è frutto del lavoro condiviso da nove esperti, offre molti spunti per la riflessione personale

Diritto alla Vita, ecco il documento dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Prendendo spunto dall’episodio del manifesto di ProVita&Famiglia, la Chiesa reggina ha voluto proporre un approfondimento per incentivare la riflessione personale sul tema. Nello specifico, nove esperti dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova hanno lavorato alla stesura del Documento “Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. Gli estensori del documento – coordinati dal Delegato ad omnia dell’Arcidiocesi reggina, monsignor Salvatore Santoro – sono: Antonella Barresi, ginecologa; Dominella Quagliata, psicoterapeuta e psicologa; Cesare Romeo, medico specialista in bioetica e sessulogia; Gianni Trudu, pedagogista clinico e psicologo; monsignor Antonello Foderaro, teologo e canonista; don Simone Gatto, teologo, moralista e direttore Ufficio diocesano per la Pastorale familiare; Attilio Gorassini, professore ordinario di Diritto Privato presso l’Università Mediterranea e don Antonino Iannò, teologo e moralista. Le argomentazioni proposte sono concernenti il diritto alla vita; il diritto alla libertà di coscienza e il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. “Consapevoli della vastità e della complessità della tematica in oggetto, e sapendo di non poter compendiare il tutto in unico documento, questo lavoro non vuole essere un punto d’arrivo ma l’occasione per rilanciare e accrescere un dialogo proficuo e sereno su certe questioni di natura teologica, filosofica, etica, giuridica, medica e psicologica che toccano profondamente la vita e la dignità delle persone e la convivenza sociale”, scrivono gli autori. A supporto delle tesi espresse nel Documento “Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi” ci sono tantissimi testi, libri, documenti, articoli e manuali riassunti nella bibliografia in appendice dello stesso. Si tratta di un riferimento utile per chi volesse approfondire le tematiche affrontate nel documento, anche alla luce di un discernimento personale o per una semplice curiosità di carattere intellettuale. Troviamo indicati numerosi testi del Magistero, dalla Costituzione pastorale Gaudium et spes alla dichiarazione Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II fino a diversi documenti redatti da alcuni pontefici: l’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII, la Centesimus annus ed Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II e la lettera apostolica Patris Corde di papa Francesco. “A conclusione desideriamo affermare due concetti fondamentali: Il primo è che “il dono della vita, che Dio Creatore e Padre ha affidato all’uomo, impone a questi di prendere coscienza del suo inestimabile valore e di assumerne la responsabilità”. Il secondo è che insieme al diritto alla vita vi è quello alla dignità che si realizza grazie alla promozione di una serie di diritti fondamentali che consentono alla persona di vivere pienamente la sua vocazione umana“, chiosano gli autori.