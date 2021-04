Diletta Leotta, dopo la smentita spunta la foto: ecco il bacio con Ryan Friedkin!

28 Aprile 2021 15:10

Continuano le voci di gossip su Diletta Leotta: spunta la foto del bacio con Ryan Friedkin, il figlio del presidente della Roma

Diletta Leotta al centro di nuove voci di gossip. A poche ore dalla secca smentita social, è venuto fuori uno scatto che lascia spazio a pochi dubbi. Il settimanale ‘Oggi’ ha postato la foto della bella presentatrice di Dazn che si scambia un bacio appassionato con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. La love story fra i due sarebbe dunque confermata, anche se lo scatto risalirebbe allo scorso 20 dicembre, dunque prima del fidanzamento con l’attore Can Yaman. Diletta Leotta e nel suo sfogo social si era voluta togliere l’etichetta di ‘mangiauomini’ e aveva fatto un chiaro riferimento a Can Yaman “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”. La storia con Friedkin va avanti tutt’ora?