Def, il Superbonus al 110% verso la proroga (almeno) fino a tutto il 2023

22 Aprile 2021 13:33

Def: superbonus del 110% fino a fine 2023

“Prorogare la misura del Superbonus 110% in una prospettiva temporale più ampia fino alla fine del 2023, valutando di includere tutte le tipologie di edifici, ivi compresi quelli del settore alberghiero ed extra-alberghiero e turistico-ricettivo, e in qualunque stato essi siano, al fine di garantire un patrimonio immobiliare energeticamente efficiente a prescindere dalle situazioni preesistenti e in termini assoluti, mediante la semplificazione dell’accesso e degli strumenti operativi e finanziari alla misura“. Lo prevede uno degli impegni della risoluzione di maggioranza sul Def presentata alla Camera.