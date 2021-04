Def, l’impegno del Governo: più sostegni a lavoratori e imprese, taglio delle tasse e sostegno al credito

22 Aprile 2021 13:34

Def, maggioranza: “più sostegni a lavoratori e imprese”

Il Governo dovra’ adottare, “nel provvedimento d’urgenza di prossima emanazione, misure per aiutare le imprese e i lavoratori autonomi a coprire parte dei costi fissi, sia con riduzioni ed esenzioni di imposte, specie locali, sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione; prorogare almeno fino alla fine dell’anno 2021 sia la moratoria sui crediti in favore delle micro, piccole e medie imprese, sia l’operativita’ dell’intervento straordinario in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidita’ delle piccole e medie imprese, procedendo a un monitoraggio di tali misure“. Lo prevede un impegno della mozione presentata dalla maggioranza sul Def alla Camera. Il governo dovra’ “prorogare le indennita’ a favore dei lavoratori stagionali e introdurre nuove misure a favore dei giovani” e “destinare ulteriori risorse agli enti territoriali da destinare al sostegno alle fasce piu’ deboli e al potenziamento del trasporto pubblico locale“.