De Magistris: “tre calabresi assunti nella Città metropolitana di Napoli? Notizia falsa”. E anche Tansi si difende

27 Aprile 2021 12:58

Il Sindaco di Napoli, candidato presidente alle prossime Elezioni Regionali in Calabria, Luigi de Magistris ha spiegato la realtà dei fatti e annunciato di procedere per vie legali

“Apprendo dalla stampa di un vile attacco politico nei miei confronti da parte di chi è stato già sconfitto politicamente a Napoli ed ha tanta paura della rivoluzione calabrese e di una ulteriore sconfitta a Napoli. Spiace che anche chi avrebbe dovuto verificare i fatti abbia propalato allusioni di chiaro contenuto diffamatorio. Viene insinuato che in Città Metropolitana si siano assunti dei Calabresi per sostenere la mia campagna elettorale. Indegno e falso”. Lo afferma in una nota il sindaco Luigi de Magistris, dopo che in queste ore su alcuni quotidiani è apparsa la notizia di tre presunte assunzioni dipendenti del Montalto Uffugo. “Tale insinuazione – aggiunge in una nota – viene fatta col metodo caro ai vigliacchi, di coloro che cercano di insinuare senza dire con chiarezza per paura di esporsi ad una denuncia per diffamazione. “Non c’è alcuna irregolarità amministrativa ma colpisce molto…” Possono essere sicure queste persone e chi ha diffuso tali infamanti notizie senza verificarne le fonti, che salvaguarderò l’onorabilità mia e dell’Amministrazione che rappresento – che ha gestito in modo corretto tutta la procedura che non ha tra l’altro alcun mio indirizzo politico – e che saranno chiamati a risarcire il danno prodotto. Potrà confortarli sapere che i soldi che riceverò saranno devoluti tutti a favore delle persone fragili che oggi lottano per la sopravvivenza”.

“Veniamo ai fatti: la Città Metropolitana di Napoli ha approvato nel 2020, quando nessuna campagna elettorale in Calabria era nemmeno astrattamente ipotizzabile, un piano di fabbisogno del personale che prevedeva l’assunzione di 60 persone. Per velocizzare tale iter – ricostruisce de Magistris – si scelse di attingere inizialmente dalle graduatorie della Regione Campania che nel frattempo aveva indetto un grande concorso (pur di rafforzare rapidamente gli uffici che dirigo). Purtroppo la procedura della Regione ha avuto i problemi che tutti conosciamo, motivo per cui si è deciso di attingere dalle graduatorie esistenti presso tutti gli enti pubblici in Italia secondo un principio oggettivo: l’anzianità delle graduatorie. Coloro che fossero stati interessati ad aderire al bando pubblico della Città metropolitana, potevano presentare istanza. Gli uffici del personale hanno stilato una graduatoria applicando il principio dell’anzianità delle graduatorie e si è proceduto a pubblicare l’esito della selezione. Hanno partecipato candidati provenienti da graduatorie di 71 enti pubblici italiani: ASL, ordini dei commercialisti, università, province e comuni; le Regioni della Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Lazio ed anche della Calabria. Che il primo assunto, uno su tanti, provenga da quest’ultima regione è dovuto al fatto che questa era la graduatoria più anziana. Seguiranno assunzioni anche da tutte le altre zone geografiche. Chi mi diffama, infanga quindi anche l’onorabilità dei calabresi come se non dovessero avere diritti rispetto ad altri”.

“Precisato come si è articolato il procedimento amministrativo, mi preme aggiungere ulteriori precisazioni: il Comune di Montalto Uffugo in provincia di Cosenza da cui si è attinto, pur avendo dato i natali a Tansi (circostanza che apprendo solo ora), ha una amministrazione di centro-destra, non certo riconducibile alla mia area politica. Voglio precisare a coloro che tentano di infangare la mia storia personale di lotta per la legalità, anche a scapito della mia vita professionale, che i miei atti amministrativi sono sempre pubblici e consultabili. Se questo è il metodo con cui ci vogliono ostacolare è l’evidente segnale che hanno paura, che il loro tempo è definitivamente finito. Noi siamo onesti e il fango come sempre tornerà sui vostri corpi”, conclude de Magistris.

Interviene sulla questione anche Carlo Tansi, che si difende con un post sui social. “L’ennesima Fake News per gettare fango su di noi – afferma il leader di Tesoro Calabria – . Evidentemente ci infangano perché temono che dopo 30 anni riusciremo a sovvertire il sistema messo in piedi dai loro amici che hanno tarpato le ali alla regione più bella d’Italia, la nostra Calabria”. “Tra l’altro faccio presente che il sindaco di Montalto Uffugo (“il comune di Tansi”) alle prossime regionali è candidato con il centrodestra, e quindi è mio avversario politico. Ma di che stiamo parlando? Fatevi un esame di coscienza prima di scrivere baggianate del genere. In ogni caso ho dato mandato al mio avvocato, l’ottimo Nicola Mondelli, incarico di procedere alla richiesta di risarcimento dei danni morali materiali nei confronti di queste persone. Il ricavato dal risarcimento sarà devoluto a favore di associazioni di volontariato che operano nel campo del sociale a difesa dei più deboli”, conclude Tansi.