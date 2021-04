Messina, per De Luca troppi assembramenti a Torre Faro: “il primo maggio vi impedirò di uscire di casa”

26 Aprile 2021 11:16

A Messina in molti hanno trascorso il 25 aprile a Torre Faro, in cerca di un briciolo di libertà dopo oltre un anno di pesanti restrizioni. Il Sindaco De Luca però non transige: “preferisco essere definito sceriffo che coglione”

Scene viste in tutta Italia. Da Milano a Firenze, passando per Bologna. Il 25 aprile in tutta Italia la gente si è riversata in strada per respirare il poco di libertà concessa dopo oltre un anno di pandemia. Anche a Messina, soprattutto nella località di Torre Farro, si è assistito a scene di assembramenti, con molti giovani che si sono incontrati in spiaggia per trascorrere in maniera tranquilla una splendida domenica di sole e temperatura (finalmente) primaverile. “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, questo è un tema su cui si dovrà discutere”, ha affermato nella sua classica diretta social il Sindaco Cateno De Luca. “In Sicilia il piano vaccinale zoppica, siamo tra le regioni più lente a somministrare dosi, anche all’Hub in Fiera si sono verificate cosa che non devono più accadere”, quindi prima abbassare la guardia il primo cittadino ritiene che bisogna ancora avere pazienza.

“Abbiamo registrato con foto e video le immagini di Torre Faro – prosegue Cateno De Luca – . E’ vero, siamo stanchi e ne abbiamo le palle piene, però ancora il problema non è stato superato. Pensate a tutti gli imprenditori che aspettano di riaprire, qualcuno è già fallito o non sa ancora se tornerà a lavorare, prima di ballare senza mascherine sulla spiaggia. Capisco che vi sentite vessati, ma visto che non si riesce a trovare un punto di equilibrio e non si apprezza il fatto che non ha imposto restrizioni, l’1 maggio farò un’ordinanza in cui vieto anche di uscire da casa. Il vostro disagio e la vostra disperazione non può essere paragonata a quella di chi ha sofferto la pandemia. Preferisco essere sceriffo e non coglione, già ne ho visti tanti in giro”. Primo maggio dunque in lockdown per Messina, il Sindaco De Luca è pronto ad emanare una nuova ordinanza, ma come si è visto nelle ultime settimane non è detto che tutti saranno più disposti a rispettarla.