Crotone: nominato il nuovo commissario del Comune di Petilia Policastro

19 Aprile 2021 21:32

Il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha sospeso il Consiglio Comunale di Petilia Policastro nominando quale Commissario prefettizio il Prefetto a riposo, dott. Domenico Mannino

A seguito della presentazione delle dimissioni da parte di otto consiglieri comunali del Comune di Petilia Policastro (KR), è stata avviata la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale sussistendo l’ipotesi prevista dall’art. 141, co. 1 lett. B), n. 3 del D. lgs. n. 267/2000 per le dimissioni contestuali di oltre la metà dei membri del Consiglio. Il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha quindi sospeso il Consiglio Comunale nominando quale Commissario prefettizio il Prefetto a riposo, dott. Domenico Mannino, affinchè provveda a gestire provvisoriamente l’organo consiliare del Comune di Petilia Policastro garantendo il normale funzionamento dei servizi e dell’attività amministrativa nelle more della definizione del procedimento di scioglimento. Contestualmente il Prefetto ha nominato altresì due sub-commissari nelle persone del Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Robertà Mole e del Dirigente del Servizio della Contabilità e Gestione Finanziaria dott. Rocco Cataldi.