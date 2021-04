Crotone, il gol di Djidji è una perla: girata no look contro lo Spezia, poi la dedica alla mamma scomparsa [VIDEO]

10 Aprile 2021 16:29

Il gol di Djidji in Spezia-Crotone è fantastico: girata no look per il difensore dei calabresi che dedica la prima marcatura in Serie A alla madre scomparsa

La prima rete in Serie A non si scorda mai, specialmente per un difensore. Se poi la marcatura è bella come il gol di Djidji in Spezia-Crotone, allora diventa davvero indimenticabile. Il difensore ivoriano ha siglato il primo gol della sua carriera nel massimo campionato italiano con una giocata strepitosa: controllo spalle alla porta e girata al volo con una parabola che coglie impreparato il portiere dello Spezia. Una conclusione che ci saremmo aspettati da un attaccante (Quagliarella?), non di certo da un centrale di difesa. Nell’intervista effettuata durante l’intervallo ai microfoni di Sky Sport, Djidji ha dedicato il gol alla madre scomparsa da poco tempo, rendendo la rete ancor più significativa.