Cremonese-Reggina, qui grigiorossi: personalizzato per tre

29 Aprile 2021 17:07

Cremonese-Reggina, la situazione in casa grigiorossa a due giorni dalla sfida di sabato 1 maggio

Così come la Reggina, anche la Cremonese prepara la sfida di sabato 1 maggio (fischio d’inizio ore 14). “Penultimo allenamento al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la Cremonese – si legge sul sito ufficiale dei grigiorossi – prima del ritorno in campo in campionato con la Reggina previsto per sabato (ore 14). In programma: attivazione a secco, riscaldamento tecnico, esercitazione tecnico-tattica e lavoro a reparti. Attività personalizzata per Ceravolo, Crescenzi e Ravanelli. Domani dalle ore 11 è in programma la rifinitura”.