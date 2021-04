Cremonese-Reggina, la situazione in casa grigiorossa: in tre a parte, l’ex Ceravolo rischia

26 Aprile 2021 16:59

Cremonese-Reggina, l’allenamento di oggi in casa grigiorossa: i ragazzi di Pecchia in campo nella mattinata

Inizia la settimana che porterà a Cremonese-Reggina, in campo sabato 1 maggio alle 14. Gli amaranto sono tornati in campo oggi dopo il weekend di riposo, mentre i grigiorossi si sono allenati in mattinata: “In mattinata, al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” – si legge sul sito ufficiale del club lombardo – il gruppo allenato da Fabio Pecchia ha svolto attivazione in palestra, forza funzionale in campo, esercitazioni tecniche e tattiche, partitina conclusiva. Strizzolo ha sostenuto parte della seduta di allenamento con i compagni. Attività personalizzata per Celar e Ravanelli. Assente Ceravolo a causa di un risentimento muscolare; le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Domani allenamento a partire dalle ore 11″.