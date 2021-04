27 Aprile 2021 18:39

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Non esiste il partito delle chiusure contro il partito delle riaperture. Sul coprifuoco, come sulle riaperture il governo prende le sue decisioni in base ai dati del contagio e ai numeri della campagna vaccinale. Non in base ad altro. La leggenda del partito delle chiusure è costruita ad arte. Stupisce l’atteggiamento di Forza Italia, più interessata a stare dietro a Lega e FdI che agli italiani”. Lo afferma il deputato di Leu, Nico Stumpo.