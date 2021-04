Covid, Shakespeare sfida la pandemia: in streaming da 4 paesi la Dodicesima Notte

30 Aprile 2021 19:15

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Shakespeare sbarca nella New York degli anni ’20 nella produzione dell’opera La Dodicesima Notte della compagnia inglese 60 Hour Shakespeare. La compagnia inglese, diretta dal regista Gavin Leigh, porterà in scena il 2 Maggio una versione inedita della Dodicesima Notte, con un cast di sedici attori in live streaming da 4 diverse time zone, anche dall’Italia. Encomiabile anche la finalità benefica dell’evento, che è completamente gratuito ma dà la possibilità di elargire un’offerta libera in favore della Fiorentini Foundation, a sostegno dei bambini in difficoltà.

Le immortali opere del Bardo di Stratford-Upon-Avon hanno superato indenni i momenti più bui della storia, e, certamente, neanche la pandemia in corso è in grado di far calare definitivamente il sipario sulle sue storie senza tempo. Sarà un’italiana, l’attrice Ilaria Diotallevi, interpretare la protagonista Viola. L’opera, co-diretta da Gavin Leigh e da Michael Corbidge, Senior Voice and Text Associate della Royal Shakespeare Company, è il risultato di un percorso di studio filologico sul testo e di un’elaborazione di movimento scenico curata dalla danzatrice e coreografa del West End Sophia Priolo.

Grazie allo studio capillare compiuto sulla psicologia e le intenzioni dei personaggi, è stato possibile per la compagnia riambientare la Dodicesima Notte in un’epoca nettamente più recente, la New York degli anni ’20, nella cornice dell’iconico Hotel Ansonia. Tra boss della malavita e bellezze del sud, jazz infuocato e gin a fiumi, la coraggiosa naufraga Viola compirà un affascinante percorso alla scoperta di sé stessa, muovendosi in un caleidoscopio variopinto di personaggi e situazioni rocambolesche. Molto più che uno spettacolo teatrale, questo esperimento scenico combina tradizione e modernità, rigore accademico ed improvvisazione, recitazione, musica e movimento.