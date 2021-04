Covid: Pd, ‘aperture con gradualità, atteggiamento Salvini irresponsabile’

21 Aprile 2021 19:56

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il Pd sostiene la linea molta chiara di aperture sì ma con gradualità perchè l’importante è ripartire in sicurezza in modo irreversibile”. Così fonti del Nazareno.

“L’atteggimento ondivago di Salvini che prima rivendica il decreto come frutto delle pressioni della Lega e poi ne prende le distanze -continuano le stesse fonti- è irresponsabile e frutto delle sue difficoltù anche all’interno del centrodestra”.