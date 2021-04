Covid: manifestazione alla Camera, diversi fermati**

6 Aprile 2021 16:38

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia, con relativo sequestro di oggetti, durante il sit-in in corso davanti all’ingresso principale della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio. Continuano a registrarsi momenti di tensioni, con i manifestanti che -al grido di ‘buffoni’ e ‘libertà’ – hanno tentato a più riprese di sfondare il cordone della polizia.

A un certo punto un gruppo di manifestanti sembrava voler muovere verso piazza Colonna, dove ha sede la presidenza del Consiglio, e così alcuni cittadini che si trovavano in via della Colonnina, con bambini al seguito, hanno temuto di essere travolti, e hanno iniziato a correre imboccando una strada stretta, via dei Bergamaschi, che sfocia in piazza di Pietra. I poliziotti hanno prontamente chiuso la strada, intimando ai manifestanti di fermarsi perché c’erano dei bambini. La piazza è transennata e chiusa.