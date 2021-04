Covid: Londra, ‘faremo il possibile per alleviare sofferenza India’

26 Aprile 2021 09:48

Londra, 26 apr. (Adnkronos) – Il governo britannico farà “il possibile per alleviare la sofferenza” dell’India, Paese in ginocchio a causa di una forte ondata di casi di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, in un’intervista a ‘Sky News’.

“Il Regno Unito invierà in India ventilatori e ossigeno, cose che sono davvero necessarie in questo momento – ha affermato – La pressione sugli ospedali in India sta diventando insostenibile e faremo la nostra parte per assicurarci che i nostri amici in India ricevano tutto il supporto possibile. Se ricordate, abbiamo commissionato un numero enorme di ventilatori per alleviare la pressione sui nostri ospedali: è giusto condividerli ed aiutare l’India nel momento del bisogno”.

“Se necessario, metteremo a disposizione aerei militari o noleggeremo altri aerei: faremo tutto il possibile per alleviare le loro sofferenze”, ha aggiunto.