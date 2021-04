Covid: Letta, ‘complimenti a Zingaretti, Lazio più giorni in giallo’

24 Aprile 2021 10:46

Roma, 24 apr (Adnkronos) – “I numeri in questo caso non sono discorsi e non sono retorica. Complimenti a @nzingaretti e alla #RegioneLazio, la regione rimasta più giorni in giallo”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando un post del governatore del Lazio sui dati della pandemia.