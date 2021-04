Covid: Inps, Reddito emergenza ha interessato 425 mila nuclei

27 Aprile 2021 10:21

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il Reddito di Emergenza (REm), misura di sostegno economico prevista dal ‘decreto Rilancio’ in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19, ha interessato 425mila nuclei, per un importo medio mensile di 550 euro: 184mila ne hanno beneficiato per cinque mesi, grazie alle proroghe previste dal dl 104/2020 e dal dl 137/2020, mentre 150mila nuclei ne hanno beneficiato per due mesi. Lo indica l’Inps.