Covid: Fontana visita hub vaccinali, ‘ottima organizzazione’

23 Aprile 2021 13:04

Milano, 23 apr. (Adnkronos) – Continua il tour per i centri vaccinali del presidente della Lombardia del presidente Attilio Fontana. La prima tappa di oggi a Rancio Valcuvia, nel varesotto, per poi passare ad altri hub in provincia di Como e Lecco.

“Anche qui – ha detto il governatore, durante la visita a Rancio Valcuvia – ho avuto modo di verificare una situazione di grande efficienza e di assoluta professionalità. Il comune denominatore di tutti gli hub vaccinali è l’organizzazione della rete: le componenti che fanno parte di questo modello, partendo dai sanitari per arrivare ai volontari, ma anche, come in questo caso, all’Esercito compartecipano al buon funzionamento del centro vaccinale con una gran voglia di sconfiggere il virus”. Il centro vaccinale di Rancio Valcuvia, con la struttura della ‘Schiranna’, gestisce le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 per la Provincia di Varese.

Il polo è stato ricavato in un grande padiglione centrale ospitato da una tensostruttura e due tende militari montate dall’Esercito che si occupa della sorveglianza con un presidio. La struttura è aperta dal 3 aprile con 4 linee vaccinali più una destinata ai ‘super fragili’ che assicurano un’iniezione ogni 5 minuti, 12 ogni ora. Il centro è calibrato per 1.440 vaccinazioni al giorno, con una potenzialità di 10 linee vaccinali aperte dalle 8 alle 20. I cittadini sono accolti da un apparato che va dai militari del ‘Corpo di reazione rapida’ della Nato ai volontari della Protezione civile dei comuni della Valle coordinati da Comunità Montana Valli del Verbano. Prestano assistenza anche i Carabinieri della stazione di Cuvio (e della compagnia di Luino) e gli agenti della Polizia locale di Rancio.