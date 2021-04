Covid: D’Incà, ‘qualche polemica di troppo, forze politiche siano compatte’

30 Aprile 2021 17:13

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Quest’ultima settimana noi abbiamo lavorato anche se con qualche polemica di troppo che ho vissuto nella mediazione in prima persona sull’odg” sul coprifuoco, “serve compattezza dalla forze politiche”. Lo dice il ministro Federico D’Incà a Viva Voce su Radio Uno.

“Sappiamo bene che vi sono attività economiche in difficoltà e infatti abbiamo appena stanziato 32 miliardi con il dl Sostegni 1 e con il Sostegni 2 arrivano altri 40 miliardi di euro. Abbiamo iniziato a riaprire e a maggio in base di dati dell’epidemia e ai vaccini, vedremo in quale modo aprire di più nelle zone gialle”.

“C’è un percorso che stiamo facendo con la cabina di regia, il Cts basati su dati scientifici e non sulla sensazioni che non serve a nulla….”.