Covid: Bologna (Pp), ‘bene miglioramento campagna vaccinale’

24 Aprile 2021 03:30

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘La campagna vaccinale per contrastare il Covid-19 sta accelerando, le Regioni cercano di raggiungere gli obiettivi programmati e i numeri in assoluto sono in miglioramento. Questa crescita la dobbiamo senza dubbio al modello organizzativo unitario nazionale che sta funzionando nell’ambito degli hub vaccinali e degli ospedali grazie alla collaborazione di medici e infermieri che gestiscono il flusso delle vaccinazioni ognuno per le proprie competenze professionali”. Lo afferma la deputata di Popolo protagonista Fabiola Bologna.